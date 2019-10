Gael Monfils si qualifica per i quarti di finale del Masters di Bercy e continua il sogno ATP Finals. Il francese, 13^ testa di serie, ha battuto in rimonta il moldavo Radu Albot, numero 50 del ranking ATP, con i parziali di 4-6, 6-4, 6-1. Monfils guadagna così ancora terreno nei confronti di Matteo Berrettini, ottavo nella Race to London, ultimo posto utile per le Finals, portando il gap a soli 140 punti. Venerdì (non prima delle 19.30, diretta Sky Sport Arena) il parigino avrà sulla racchetta il match point per qualificarsi per le Finals, obiettivo che centrerà battendo il canadese Denis Shapovalov, 27 del ranking e reduce da due successi di prestigio contro Fognini (11 del seeding) e Zverev (6). In caso di vittoria, sarà Monfils a staccare il pass per Londra, mentre un successo di Shapovalov manderebbe alle Finals l'italiano Matteo Berrettini, che ha finito la sua corsa a Bercy al 2° turno con Tsonga.