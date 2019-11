Novak Djokovic è in finale al Masters di Bercy. Il numero uno del mondo (ma è già sicuro di scivolare al n° 2 da lunedì prossimo), a segno quattro volte in questo torneo (2009, 2013, 2014 e 2015), ha battuto 7-6, 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov, 27 del ranking mondiale, dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Primo set di grande equilibrio (nessuna palla break) e livello altissimo, con il bulgaro che gioca alla pari con un Nole preciso e 'cattivo' come nei giorni migliori. Dimitrov però ha un talento pazzesco e trascina il rivale al tie-break: qui Djokovic esce vincitore da due punti infiniti (67 colpi) e porta a casa il set 7-6 dopo un'ora di lotta. Nel secondo parziale basta che Grigor abbassi di un centimetro l'attenzione per consegnare al campione di Wimbledon il break del 5° game, decisivo per il 6-4 finale. Il serbo, cinque volte finalista a Bercy nelle sue ultime sei apparizioni (sesta in totale), conquista la 52^ vittoria del 2019. In finale, la 111^ ATP (la 50^ in un 1000), Djokovic sfiderà il vincente della seconda semifinale tra Rafa Nadal (2^ testa di serie) e Denis Shapovalov, 28 del mondo e reduce dal successo con Monfils che ha regalato le Finals a Matteo Berrettini.