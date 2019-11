La stagione di Matteo Berrettini

L'azzurro aveva chiuso il 2018 da n° 54 del mondo, mentre 12 mesi più tardi è nella Top 10, quarto italiano di sempre nell'Era Open dopo Panatta, Barazzutti e Fognini. Questa straordinaria stagione gli ha regalato due titoli ATP, conquistati a Budapest e a Stoccarda, una finale a Monaco di Baviera, la prima semifinale Slam (US Open), la prima semifinale in un Masters 1000 in quel di Shanghai e la prima semifinale in un “500” a Vienna. Ora la ciliegina sulla torta, rappresentata dalla qualificazione alle Finals di Londra, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport dal 10 novembre.