Arriva la prima sconfitta per Jannik Sinner nelle Next Gen ATP Finals di Milano: contro Humbert è un ko che non fa male, con l'azzurro che chiude al 1° posto il proprio girone e venerdì sfiderà in semifinale il serbo Kecmanovic

Jannik Sinner incassa il primo ko alle Next Gen ATP Finals, in corso all'Allianz Cloud di Milano. Il numero 93 Atp, in tabellone con una wild card, che con i successi su Tiafoe e Ymer si era già assicurato la semifinale, ha perso 4-3, 3-4, 4-2, 4-2 contro il francese Ugo Humbert, numero 56 del ranking mondiale, chiudendo comunque in testa il proprio girone. Nel gruppo B avanza anche Frances Tiafoe, che sfiderà in semifinale la prima testa di serie Alex De Minaur. Sinner invece si giocherà un posto in finale venerdì contro il serbo Miomir Kecmanovic (60 ATP), per proseguire il suo anno magico che lo ha già visto trionfare nei due challenger di Bergamo e Lexington.