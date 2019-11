Da domenica 10 a domenica 17 novembre 2019, in diretta da Londra, appuntamento con le ATP World Tour Finals, l’evento che chiude la stagione del circuito Masters 1000 di tennis del singolare e del doppio maschili. Sky seguirà interamente l’evento londinese, che andrà in onda su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Il torneo si concluderà con le finali del 17 novembre; appuntamento alle 16.30 con quella del doppio, su Sky Sport Arena, e alle 19 con quella del singolare, su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Nel singolare, otto grandi campioni in campo, compreso Matteo Berrettini, primo italiano a giocare le Finals dopo 41 anni, l’ultimo fu Corrado Barazzutti. Gli otto grandi del tennis sono stati suddivisi in due gruppi, Bjorn Borg e Andre Agassi, con Berrettini sorteggiato nel primo, insieme al serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem. Berrettini affronterà subito Djokovic, domenica alle ore 15. Del secondo gruppo fanno parte lo spagnolo Rafael Nadal, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev. La squadra di Sky Sport che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache; mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Filippo Volandri e Laura Golarsa. Inoltre, tutti i giorni, live dalla 02 Arena, anche su Sky Sport 24, studi di approfondimento con Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro, che si alterneranno nella conduzione, con news, risultati, interviste, aggiornamenti e analisi dettagliate. Ospite, Paolo Lorenzi che, tra l’altro, sarà l’Insider di Sky nel dietro le quinte delle Finals, con un occhio particolare per Matteo Berrettini. La rubrica “The Insider” andrà in onda tutti i giorni al termine della sessione serale. Al tennista azzurro, per tutta la settimana, sarà dedicata una "Player Cam" per seguirne da vicino le fasi più importanti di ciascuna giornata che, poi, verrà riproposta all'interno degli studi. Inoltre, Filippo Volandri curerà le analisi tattiche delle partite e dei protagonisti.