Da domenica i migliori tennisti del mondo si danno appuntamento alla O2 Arena di Londra per giocarsi il titolo di Maestro: tra loro anche l'italiano Matteo Berrettini. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo torneo della stagione. Le ATP Finals in diretta esclusiva su Sky Sport dal 10 al 17 novembre

Londra è pronta per accogliere i migliori otto tennisti del 2019, che si giocano il titolo di Maestro nelle ATP Finals (diretta esclusiva Sky Sport). In campo i più forti giocatori del pianeta, che in una settimana chiuderanno la stagione ATP con il torneo più emozionante dell'anno: per la prima volta dopo 41 anni tra i protagonisti ci sarà anche un italiano, Matteo Berrettini.

Quando si giocano le ATP Finals?

Il torneo prende il via domenica 10 novembre, per concludersi esattamente una settimana più tardi, domenica 17, quando si disputerà la finale. Si gioca alle O2 Arena di Londra, impianto da 20mila persone che ospita la manifestazione per l'11^ e penultima volta, visto che dal 2021 il torneo si sposterà a Torino. Due le sessioni previste, alle 15 e alle 21 ora italiana. La finale è in programma alle 19 ora italiana. Al via gli 8 giocatori qualificati alla Race to London, che si contenderanno l'ultimo torneo della stagione, che si gioca sul veloce indoor.

Qual è la formula e il calendario delle ATP Finals?

Si gioca con la formula dei due gironi all'italiana e con il round robin. I migliori due di ogni girone si qualificano per le semifinali, dove sfideranno l'avversario dell'altro gruppo a incrociare (1° Agassi vs 2° Borg, 1° Borg vs 2° Agassi). Rafa Nadal, nuovo numero 1 del mondo, è stato inserito nel gruppo Agassi con Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, mentre Novak Djokovic è nel girone Borg insieme a Roger Federer, Dominic Thiem e Matteo Berrettini. Proprio l'azzurro sarà in campo già domenica pomeriggio nella prima giornata, quando sfiderà Nole. Berrettini giocherà dunque le altre due partite (calendario e orari da definire) il martedì e il giovedì.

Dove posso guardare le ATP Finals?

Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare i match anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un abbonamento può seguire il torneo sul sito skysport.it e sull'App con tanti contenuti esclusivi: approfondimenti, liveblog, risultati e video. Notizie e immagini ogni giorno anche su Sky Sport 24 con studi dedicati e notizie dagli inviati a Londra.

Chi ha vinto più volte le le ATP Finals?

Il detentore del titolo è Alexander Zverev. Il record di vittorie appartiene a Roger Federer: lo svizzero, alla 17esima partecipazione, si è imposto in sei occasioni, l'ultima delle quali però è datata 2011. A quota cinque affermazioni troviamo Novak Djokovic, di cui quattro consecutive tra il 2012 e il 2015: un numero di trionfi che lo appaia al secondo posto dietro a RF al pari di Lendl e Sampras.

Quanti punti mette in palio la vittoria alle ATP Finals?

La vittoria del Masters finale di Londra mette in palio 1500 punti per la classifica ATP, in pratica una via di mezzo tra un Masters (1000) e uno Slam (2000). Rafa Nadal difende la prima posizione dall'attacco di Novak Djokovic, distante appena 640 punti: il serbo tenterà il controsorpasso per chiudere in testa l'anno per la sesta volta in carriera.

A quanto ammonta il montepremi delle ATP Finals?

Il montepremi per il vincitore della finale ammonta a 1.354.000 dollari. In caso di percorso immacolato, con tre successi nel round robin e trionfo finale, il fortunato si porterà a casa la bellezza di 2.871.000 dollari. La sola partecipazione al Masters vale 215.000 dollari.