La prima giornata delle ATP Finals si completa oggi con i due match del gruppo Agassi: alle 15 apre Medvedev-Tsitsipas, mentre il clou si gioca in serata con il debutto del n° 1 del mondo Rafa Nadal contro il campione in carica Sascha Zverev. Le ATP Finals in diretta esclusiva su Sky Sport

Si apre oggi il programma del girone Andre Agassi. Dopo le vittorie nel gruppo Borg di Novak Djokovic e Dominic Thiem, la O2 Arena di Londra ospita altre due partite di assoluto livello. Alle 15 scendono in campo Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, entrambi esordienti a queste Finals. Il numero 4 del ranking ha vinto più partite e giocato più finali si tutti nel 2019. Allo Us Open è diventato il più giovane finalista Slam dal 2010 (Djokovic allo Us Open) e il primo russo a salire tra i primi 4 del mondo dopo Davydenko nel 2008. E' in vantaggio 2-1 nei precedenti con Tsitsipas, due titoli ATP in questa stagione a Marsiglia ed Estoril. In serata, alle 21, il match clou tra Rafa Nadal e Alexander Zverev. Lo spagnolo sembra aver recuperato dal guaio addominale che lo aveva costretto al forfait in semifinale a Parigi: alla sua 15^ partecipazione, il numero 1 del mondo è ancora a caccia del primo successo alle Finals. Contro avrà il campione in carica Sascha Zverev, reduce da una stagione piuttosto anonima (un trionfo a Ginevra). Cinque i precedenti, con Nadal sempre vittorioso.