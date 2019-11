Matteo Berrettini sfida i big del tennis mondiale nelle ATP Finals 2019, in programma alla O2 Arena di Londra tra il 10 e il 17 di novembre (diretta esclusiva Sky Sport). L'azzurro è alla prima partecipazione al torneo che assegna il titolo di Maestro, coronamento di una stagione a dir poco straordinaria, chiusa al numero 8 del ranking mondiale. Berrettini è il terzo italiano alle ATP Finals in singolare dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. Quest'anno ha vinto due titoli a Budapest e Stoccarda, portando a 3 quelli in carriera. E' entrato per la prima volta in top 40, in top 30, in top 20 e in top 10, ha migliorato il suo primato di vittorie in una singola stagione e si è spinto per la prima volta nella seconda settimana di uno Slam: ottavi a Wimbledon contro Federer, semifinale allo Us Open contro Rafa Nadal. Per lui anche prima semifinale in un 1000 (Shanghai) e in un 500 (Vienna).