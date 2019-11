Giorno di verdetti nel girone Agassi, con lo spareggio tra Djokovic e Federer (non prima delle 21) che assegna il secondo pass per le semifinali. Alle 15 in campo Matteo Berrettini per l'ultimo match delle Finals contro Thiem: obiettivo diventare il primo italiano a vincere una partita in un Masters. I match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, aggiornamenti sui nostri liveblog

La quinta giornata delle ATP Finals di Londra chiude la prima fase a gironi del gruppo Agassi. Già emessi due verdetti, con Thiem in semifinale e Berrettini eliminato, c'è da scegliere il secondo del girone, che uscirà dal vincitore dello spareggio tra Novak Djokovic e Roger Federer. Apre la giornata, non prima delle 15, la sfida tra la sorpresa di questo torneo, Dominic Thiem, che si è già preso il primo posto grazie agli scalpi di Nole e del Maestro di Basilea, e Matteo Berrettini. L'azzurro, dopo due sconfitte costruttive, vuole raccogliere i frutti: con un successo diventerebbe il primo italiano a vincere un match nel Masters di fine anno. Sono 3 i precedenti, con l'austriaco che comanda 2-1. In serata, non prima delle 21, "la rivincita": Roger Federer chiede strada a Novak Djokovic. Lo svizzero ritrova il numero 2 del mondo per la prima volta dopo la leggendaria finale di Wimbledon, in cui ha perso una partita di 5 ore dopo aver sprecato due match point. Si tratta di un classico del tennis contemporaneo, con ben 48 precedenti: Nole è in vantaggio 26-22.