In conferenza stampa dopo la strepitosa rimonta compiuta su Medvedev, Rafa Nadal ha dato una vera e propria lezione su quale sia la sua filosofia: “La cosa da imparare non è come si fa una rimonta, ma che non bisogna mai arrendersi. Non si deve mai spaccare la racchetta per la rabbia quando si è sotto 5-1. Non perdere il controllo quando le cose vanno male e non scoraggiarsi. Accetta che il tuo avversario stia giocando meglio di te e non considerarti mai troppo bravo da non accettare i tuoi errori”. IL VIDEO