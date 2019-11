Stefanos Tsitsipas si è qualificato per le semifinali delle ATP Finals. Il greco, numero 6 del mondo, ha battuto 6-3, 6-2 Sascha Zverev nel match che ha chiuso la 2^ giornata del gruppo Agassi. Dopo il successo con Medvedev, il Next Gen di Atene si è ripetuto anche contro il tedesco, che ha retto l'impatto fino al 4-3 del primo set: subito il break, si è sciolto e ha dato campo libero al rivale. Con questo risultato, resta in palio un posto per le semifinali: Zverev è padrone del proprio destino e vincendo con Medvedev andrebbe avanti nel torneo. Per Nadal, dunque, c'è l'obbligo di vincere con Tsitsipas e sperare in un aiuto del russo. Da decidere anche le posizioni del girone, con il greco quasi certo della prima piazza e quindi pronto a sfidare uno tra Djokovic e Federer.

Zverev-Tsitsipas, la cronaca

Primo set in cui a decidere è il break dell'ottavo game, quando Zverev viene tradito dalla prima e lascia il turno di battuta a Tsitsipas, che ne approfitta per chiudere 6-3. Il greco è 'on fire' e piazza il break anche in apertura del secondo parziale, bissandolo nel quinto gioco: il Next Gen di Atene chiude 6-2 e centra la semifinale al suo debutto a Londra. Per il campione in carica, invece, un'ultima possibilità di andare avanti: gli basterà vincere venerdì contro Medvedev.