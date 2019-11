Strepitosa rimonta di Rafa Nadal a Londra: sotto 1-5 nel terzo set, salva un match point e batte al tie-break Daniil Medvedev dopo quasi 3 ore di lotta, restando in corsa per un posto in semifinale. Quasi eliminato il russo. Non prima delle 21 chiude il programma Zverev-Tsitsipas (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena)

Rafael Nadal è ancora in corsa per le semifinali delle ATP Finals. Il numero 1 del mondo, a un passo dalla seconda sconfitta di fila, è stato protagonista di una rimonta pazzesca contro Daniil Medvedev: sotto 1-5 nel 3° set, ha salvato un match point, prima di recuperare e imporsi 6-7, 6-3, 7-6 nell'incontro che ha aperto la quarta giornata del gruppo Agassi. Il maiorchino si rimette dunque in corsa dopo il ko inaugurale con Zverev, mentre il russo ha un piede e mezzo fuori dalle Finals. Rafa, in un torneo fin qui mai vinto, torna al successo alla O2 Arena dove non vinceva dal 2015. Per Medvedev terzo ko incassato dal maiorchino dopo i due nelle due finali a Montreal e New York.