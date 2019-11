A Londra è arrivato il momento di scegliere i due finalisti delle Finals: alle 15 subito in campo Federer contro il debuttante Tsitsipas. In serata la sfida tra gli amici Thiem e Zverev. Le semifinali delle ATP Finals in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Giorno di semifinali a Londra, dove i migliori 4 giocatori delle ATP Finals si giocano il pass per l'atto conclusivo, in programma domenica alle ore 19. Apre il programma non prima delle 15 la sfida tra Roger Federer, uscito vincitore in modo esemplare dallo spareggio con Djokovic, e Stefanos Tsitsipas, primo nel gruppo Agassi. Sono quattro i precedenti, tutti del 2019, con due vittorie a testa: il greco si è imposto agli ottavi di Melbourne e ha sfruttato il ritiro di RF a Roma, mentre il Re svizzero ha vinto a Dubai e Basilea. In serata è una partita tra amici quella che vede opposti Dominic Thiem e Sascha Zverev. L'austriaco è uscito vincitore dal 'girone della morte', ovvero quello dedicato a Bjorn Borg, grazie ai due straordinari successi con Roger Federer e Novak Djokovic. Ininfluente è stata la sconfitta subita contro Matteo Berrettini, che ha regalato al romano il primo sorriso in carriera nel Master di fine anno. Contro si troverà il campione in carica, alla seconda semifinale di fila a Londra. Sette i precedenti, con Thiem avanti 5-2 (1-1 sul cemento). Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.