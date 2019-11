Challenger Ortisei, Jannik Sinner in finale: sfiderà l'austriaco Ofner

Quarta finale stagionale per Jannik Sinner allo "Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol", challenger Atp dotato con un montepremi di 46.600 euro in dirittura d'arrivo sui campi in sintetico indoor del Tennis Center di Ortisei.

Dopo i successi sull'austriaco Lucas Miedler (n.275 Atp), Roberto Marcora (n.187 Atp), e Federico Gaio, n. 152 Atp), il 18enne altoatesino ha eliminato in semifinale il francese Antoine Hoang. Sinner, in poco più di un'ora e un quarto di gioco, ha vinto il match in due set (6.3, 7-6). Per Jannik si tratta della quarta finale challenger stagionale (e in carriera): ha vinto quelle di Bergamo e di Lexington mentre ha perso quella di Ostrava. Domenica Sinner si giocherà il titolo con l'austriaco Sebastian Ofner, numero 173 Atp e decimo favorito del seeding, che ha avuto la meglio per 7-6, 76, dopo quasi un'ora e tre quarti di battaglia,di Luca Vanni. Sinner, dopo questa vittoria, è virtualmente numero 83 della classifica Atp.