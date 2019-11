Alla O2 Arena di Londra si assegna il titolo di Maestro 2019: si giocano il Master, per la prima volta in carriera, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas. La finale in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 19

Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem si giocano questa sera il titolo di Maestro nella finale delle ATP Finals 2019. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 19. Il greco, numero 6 del mondo e debuttante a Londra, è reduce da un torneo straordinario, gioca la prima finale del Master di fine anno: decisiva la vittoria in semifinale contro Roger Federer. Dall'altra parte della rete il campione Next Gen 2018 troverà Dominic Thiem, che dopo essersi preso lo scalpo di RF e di Djokovic nel round robin (sconfitto invece da Matteo Berrettini), ha stoppato la corsa del campione in carica Sascha Zverev. L'austriaco, nuovo numero 4 del mondo, guida 4-2 i precedenti su Tsitsipas (3-1 quelli giocati sul cemento).