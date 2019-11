Dominic Thiem raggiunge Stefanos Tsitsipas in finale alle ATP Finals di Londra: il campione in carica Sascha Zverev sconfitto 7-5, 6-3. Domenica dalle 19 la finale in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Sarà Tsitsipas-Thiem la finale delle ATP Finals 2019. Nella seconda semifinale, l'austriaco ha battuto 7-5, 6-3 Alexander Zverev, raggiungendo così Stefanos Tsitsipas, che nel pomeriggio aveva sconfitto Roger Federer. Sono bastati due break, uno per ciascun set, per far pendere la bilancia dalla parte di Thiem, che ferma la corsa del tedesco campione in carica dopo il trionfo del 2018. Il numero 5 del mondo ha conquistato a Vienna il quinto trofeo di una stagione in cui ha vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells. Sarà una finale inedita a questi livelli, con Thiem che in carriera aveva già raggiunto in due occasioni l'ultimo atto del Roland Garros, venendo sempre stoppato da Rafa Nadal. Sono 6 i precedenti contro Tsitsipas, con l'austriaco che comanda 4-2 (3-1 sul cemento).