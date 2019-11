La Spagna grazie al doppio conquista un posto in finale di Coppa Davis e affronteranno il Canada. La sfida con la Gran Bretagna si è aperta con la vittoria di Edmund contro Feliciano Lopez, 6-3 7-6. Poi ci ha pensato il solito Nadal a trascinare la Spagna. Prima ha pareggiato i conti battendo Evans 6-4 6-0 e poi ha vinto il doppio, insieme a Lopez. E' servito un doppio tie break per piegare Jamie Murray e Skupski.



Quanto al Canada, contro la Russa è stato decisivo il doppio con la vittoria di Shapovalov e Pospisil su Rublev e Khachanov. Pospisil, schierato al posto di Auger Aliassime, aveva vinto tutti i suoi match prima di affrontare Rublev, che ha chiuso con un doppio 6-4. La rimonta del Canada è cominciata grazie a Shapovalov, che nella sfida tra numeri 1 con Khachanov, ha vinto in tre set 6-4 4-6 6-4. Decisivo, come detto, il doppio. In campo gli stessi 4 giocatori. Altra sfida molto equilibrata che si è conclusa al tie break del terzo con i canadesi che hanno vinto 6-3 3-6 7-6.