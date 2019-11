Rafa Nadal, fresco vincitore della Coppa Davis con la Spagna, chiude l'anno in vetta al ranking ATP per la quinta volta in carriera, davanti a Djokovic e Federer. La stagione d'oro del tennis italiano vede Berrettini in Top 10 e ben otto tennisti tra i primi 100, con la strepitosa ascesa di Jannik Sinner