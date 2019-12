Il momento d'oro del tennis italiano viene confermato dall'entry-list degli Australian Open, primo Slam del 2020: a Melbourne saranno al via nel tabellone principale ben 8 azzurri. Ufficiale anche il ritorno in campo di Juan Martin Del Potro, che giocherà con il ranking protetto

A poco meno di un mese dal via, è già tempo di Australian Open, primo Slam del 2020 in programma a Melbourne dal 20 gennaio e 2 febbraio. Sono state pubblicate infatti le entry-list che danno diritto all'ingresso nel tabellone principale del Major che aprirà la stagione. A testimonianza del gran momento che sta vivendo il tennis azzurro maschile, sono ben 8 i tennisti italiani presenti nel main draw. Si tratta di Matteo Berrettini (n.8 Atp), Fabio Fognini (n.12 Atp), Lorenzo Sonego (n.52 Atp), Marco Cecchinato (n.71 Atp), Andreas Seppi (n.72 Atp), Jannik Sinner (n.78 Atp), Stefano Travaglia (n.84 Atp) e Salvatore Caruso (n.96 Atp). Agli Australian Open maschili sono iscritti i primi 98 giocatori della classifica mondiale e 6 giocatori con il ranking protetto: tra questi troviamo anche Juan Martin Del Potro (n.123 Atp), che dovrebbe rientrare in campo dopo il lungo stop proprio sul cemento di Melbourne.