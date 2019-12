Lo spagnolo, numero 1 del mondo, è già sceso in campo a Perth, il serbo si trova a Brisbane. L'Atp Cup è in programma tra il 3 e il 12 gennaio, primo appuntamento del nuovo anno

Un Capodanno al lavoro per i grandi del tennis che sono in Australia per l'inizio della stagione.Come primo impegno c'è subito l'ATP Cup.

Rafa Nadal è sbarcato in Australia con i suoi compagni della Spagna freschi vincitori della nuova Coppa Davis il mese scorso. Il numero uno del mondo è già sceso in campo a Perth per una sessione di allenamento.

Nole Djokovic, invece, con la sua Serbia si trova a Brisbane. Anche per il fuoriclasse serbo il menù prevede allenamenti con i compagni di squadra insieme a sessioni individuali al Queensland Tennis Center.

L'Atp Cup è in programma dal 3 al 12 gennaio, quando 24 squadre divise in 6 gironi che giocheranno in 3 sedi diverse: Brisbane, Perth e Sidney. L'Italia con Fabio Fognini giocherà a Perth, la prima sfida sarà il 3 gennaio contro la Russia di Medvedev.