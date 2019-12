1/9

Il numero 1 del mondo Rafa Nadal farà il suo debutto nell'ATP Cup, neonata manifestazione a squadre, copia della nuova Coppa Davis, al via dal 3 gennaio in Australia. Lo spagnolo sarà poi agli Australian Open, prima di due esibizioni (Ferrer in Kuwait e Federer in Sudafrica) e di volare ad Acapulco e Indian Wells.

Masters 1000 e Finals su Sky fino al 2023