10/19 ©Getty

SETTEMBRE, BERRETTINI IN SEMIFINALE AGLI US OPEN | Un cammino straordinario porta Matteo Berrettini in semifinale agli US Open, primo italiano a entrare tra i primi quattro di uno Slam sul cemento. L’azzurro batte nell’ordine Gasquet, Thompson, Popyrin, Rublev e soprattutto Gael Monfils, sconfitto in un drammatico tie-break del quinto set sul Centrale dell’Arthur Ashe Stadium. Berrettini si fermerà in semifinale contro Rafa Nadal, vincitore 7-6, 6-4, 6-1

Berrettini ko in semifinale contro Nadal