Uno scatenato Kyrgios trascina l'Australia in semifinale di ATP Cup: battuta 2-1 la Gran Bretagna, che si arrende 18-16 al long tie-break del doppio. Tutto facile per la Russia, che liquida l'Argentina grazie alla super coppia Khachanov-Medvedev

Sono Australia e Russia le prime due semifinaliste dell'ATP Cup. A Sydney, i padroni di casa hanno battuto 2-1 la Gran Bretagna al termine di una sfida dalle mille emozioni. Dopo il primo match a senso unico, con Nick Kyrgios che ha liquidato con un doppio 6-2 Cameron Norrie, è arrivata piuttosto a sorpresa la sconfitta di Alex De Minaur contro Dan Evans, che l'ha spuntata al tie-break del terzo dopo una battaglia di tre ore e 23'. A decidere la sfida è stato così il doppio tra gli stessi Kyrgios e De Minaur e la coppia di specialisti inglesi formata da Jamie Murray e Joe Salisbury. Un'altra partita da brivido, decisa al long tie-break, dopo che i britannici si erano aggiudicati (6-3) il primo set e gli 'aussie' il secondo (6-3). E' finita 18-16 con un passante vincente di rovescio di uno scatenato Kyrgios, al quinto match point Australia, dopo i tre falliti dagli inglesi, uno dei quali per un errore clamoroso di Jamie Murray, che ha messo lunga una volée a campo aperto. I padroni di casa attendono ora la vincente della sfida tra Belgio e Spagna. Nell'altro quarto di finale, la Russia si è imposta sull'Argentina grazie ai successi in singolare di Khachanov (vs Pella) e di Medvedev (vs Schwartzman). I russi troveranno sabato in semifinale una tra Serbia e Canada.