Si è conlusa la fase di round robin dell'ATP Cup. Decise dunque le otto qualificate per i quarti di finale, in programma tra giovedì e venerdì. Ancora un successo per Rafa Nadal, che non lascia scampo al numero 1 giapponese Yoshihito Nishioka, battuto 7-6, 6-4 non senza qualche problema di troppo. Il maiorchino, al terzo successo consecutivo, trascina la Spagna al successo per 3-0 contro il Giappone e porta la sua Nazionale tra le migliori 8 del torneo. Del tutto inutile e ininfluente la partita che ha visto in campo per la terza volta quest’anno Novak Djokovic. La Serbia era già prima del girone e il Cile ultimo. Dunque il 6-3, 6-3 rifilato a Cristian Garin è solo un buon allenamento per il numero 2 del mondo. Avanti anche l'Argentina, che batte la Croazia 3-0 grazie ai successi in singolare di Pella (vs Cilic) e Schwartzman (vs Coric) ed elimina i croati. Suicidio clamoroso dell’Austria, che poteva sperare nella qualificazione battendo la Polonia, ancora a zero punti nel girone E. Invece Dominic Thiem, 4 del mondo, si è fatto battere da un ottimo Hubert Hurkacz (37), vanificando ogni speranza della sua Nazionale. Passano il turno come migliori seconde Belgio e Canada.