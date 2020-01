Djokovic batte in rimonta il canadese Shapovalov e regala alla Serbia la semifinale contro la Russia. La Spagna passa nonostante il clamoroso ko di Nadal contro Goffin: Rafa si riscatta in doppio e trascina la sua nazionale al successo per 2-1 con il Belgio

Serbia e Spagna raggiungono Russia e Australia nelle semifinali di ATP Cup. I serbi hanno superato il Canada 3-0, rischiando però grosso. Novak Djokovic ha infatti faticato sino al tie-break del terzo set contro Denis Shapovalov, battuto 4-6, 6-1, 7-6 dopo due ore e 40 minuti di battaglia. Ad aiutare il numero 2 del mondo ci ha pensato la tifoseria serba, accorsa alla Ken Rosewall Arena di Sydney in massa, con trombettieri, bandiere e striscioni. “Quasi meglio che in casa” ha chiosato il doppista Victor Troicki, che grazie al guizzo finale di Nole ha potuto evitare un impegno che non sarebbe stato da poco. In precedenza, Felix Augier-Aliassime aveva ceduto a sorpresa a Dusan Lajovic 6-4, 6-2. Ha rischiato ancora di più la Spagna, campione in carica in Coppa Davis, contro il Belgio. Dopo il facile successo di Roberto Bautista Agut per 6-1, 6-4 su Kimmer Coppejans (che ha sostituito Steve Darcis), è infatti arrivato il clamoroso ko di Rafa Nadal contro David Goffin. Il numero 2 del mondo ha ceduto 6-4, 7-6, rifacendosi poi in doppio insieme a Pablo Carreno Busta: i due hanno infatti sconfitto 6-7, 7-5, 10-7 Sander Gille e Joran Vliegen, regalando alla Spagna la semifinale contro l'Australia.