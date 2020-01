La Serbia ha conquistato la prima edizione dell'ATP Cup. Nella finale di Sydney, la Spagna è stata sconfitta per 2-1. Decisivo il punto portato dal doppio, con la coppia formata da Troicki e Djokovic che ha superato 6-3, 6-4 Carreno Busta e Lopez. La sfida era arrivata in perfetta parità in virtù dei successi di Roberto Bautista Agut e Novak Djokovic. Lo spagnolo ha vinto la sesta partita su sei (12 set su 12 in cui ha perso complessivamente 25 game), dominando 7-5, 6-1 Dusan Lajovic. Ci ha così pensato Nole a salvare la Serbia, battendo 6-2, 7-6 Rafa Nadal, nel match più atteso di questo inizio di stagione. Il 55° atto del grande classico ha avuto un solo dominatore, con il serbo che ha archiviato il primo set in appena 40' non lasciando scampo con il suo rovescio bimane ai consueti 'ganci' del maiorchino. Più combattuto il secondo parziale, vinto al tie-break da Djokovic, che vince il 9° incontro consecutivo sul veloce contro il numero 1 del mondo. Un antipasto di quanto probabilmente vedremo fra tre settimane a Melbourne, quando andrà in scena l'ultimo atto degli Australian Open, primo Slam della stagione.