Berrettini non sbaglia all'esordio a Melbourne e lascia appena 7 giochi all'australiano Harris. Interrotti per pioggia gli altri incontri degli azzurri, tra cui quelli di Fognini e Sinner, con il programma in forte ritardo. Donne, eliminata Trevisan. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Australian Open scattatati a Melbourne. Nella notte italiana il 23enne romano, numero 8 del ranking e del seeding, ha sconfitto agevolmente 6-3, 6-1, 6-3 l’australiano Andrew Harris, 25 anni, numero 162 Atp e in gara con una wild card. Tutto facile per Berrettini, sempre in controllo del match, che ha chiuso con 11 ace (50% di prime in campo, con un rendimento dell'85%) e un saldo positivo di 38 vincenti e 28 gratuiti, archiviando la pratica in meno di due ore: il suo è stato infatti il primo incontro finito in questa edizione 2020 dello Slam Down Under. L'azzurro ha concretizzato 5 delle 9 palle break ottenute, annullandone a sua volta due al rivale. Per Matteo si tratta della prima vittoria in carriera agli Australian Open, torneo che lo scorso anno lo aveva visto eliminato al debutto. Al 2° turno l'italiano attende uno tra lo statunitense Tennys Sandgren (ottavi a Melbourne nel 2018) e l'argentino Marco Trungelliti. Sospesi al momento gli altri incontri degli italiani impegnati al 1° turno a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Melbourne.