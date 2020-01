Australian Open, i risultati principali del 1° turno

Federer (Svi) vs Johnson (Usa) 6-3, 6-2, 6-2

Struff (Ger) vs Djokovic (Srb)

Fucsovics (Ung) vs Shapovalov (Can) 6-3, 6-7, 6-1, 7-6

Londero (Arg) vs Dimitrov (Bul)

Lopez (Spa) vs Bautista Agut (Spa)

Querrey (Usa) vs Coric (Cro) 6-3, 6-3, 6-4