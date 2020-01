Novak Djokovic sbriga la pratica Nishioka in appena 85' e vola per la 13^ volta in carriera agli ottavi degli Australian Open: il serbo attende ora l'argentino Schwartzman. In campo oggi anche Federer. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Novak Djokovic vola agli ottavi di finale degli Australian Open. La testa di serie numero 2 e campione in carica, ha battuto alla Rod Laver Arena il giapponese Yoshihito Nishioka (71 del ranking) con i parziali di 6-3, 6-2, 6-2 in appena 85' di gioco. Dopo quello con Ito, si è assistito a un altro allenamento da parte del sette volte campione a Melbourne Park, capace di non perdere nemmeno un punto con la prima di servizio fino all'ultimo set e di chiudere con uno strabiliante 96% (43/46) che rasenta la perfezione. Troppo il divario visto in campo, con Djokovic che può ringraziare il sorteggio per un paio di match davvero agevoli in questo avvio di torneo. Ora si comincia a fare più sul serio, visto che domenica il serbo affronterà Diego Schwartzman, 14^ testa di serie del seeding, che ha eliminato in 3 set il serbo Dusan Lajovic. Per Nole è la 13^ qualificazione tra i migliori 16 degli Aus Open nelle sue 14 visite a Melbourne.