Il destino le ha accomunate anche in una delle giornate più difficili: le grandi amiche Caroline Wozniacki e Serena Williams sono state eliminate a distanza di poco tempo al 3° turno degli Australian Open. La danese, sconfitta 7-5, 3-6, 7-5 dalla tunisina Ons Jabuer, non lascia solo il torneo ma definitivamente il tennis, come aveva annunciato alla fine della scorsa stagione. Nel 2019 si è sposata a Lucca con l'ex cestista americano David Lee e dopo il ritiro il suo obiettivo è mettere su famiglia e curare l’artrite reumatoide dalla quale ha scoperto di essere affetta. Melbourne, che appena 12 mesi fa l'aveva vista trionfare nel suo primo e unico Slam, l’ha salutata in lacrime allestendo un giro d’onore del campo sulle note di “Sweet Caroline”.