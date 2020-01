1/4 ©Getty

Una felpa con le iniziali KB, i numeri 8-24 e un cuore prima del match con Milos Raonic. Così Novak Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant, scomparso domenica in un tragico incidente d'elicottero in cui hanno perso la vita altre 8 persone, tra cui la figlia 13enne Gianna. E' l'ennesimo ricordo visto in queste ultime ore agli Australian Open, dopo che Nick Kyrgios era sceso in campo con la mitica n° 8 nel riscaldamento prima della partita con Nadal

