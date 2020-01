Clamoroso alla Rod Laver Arena, dove Roger Federer annulla 7 match-point e batte in rimonta Tennys Sandgren, volando in semifinale a Melbourne per la 15^ volta in carriera. In campo oggi anche Djokovic. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Roger Federer si qualifica per la semifinale degli Australian Open. Lo svizzero, terza testa di serie e sei volte campione a Melbourne, ha battuto in rimonta lo statunitense Tennys Sandgren (100 del ranking) con i parziali di 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 in tre ore e 31' di gioco. L'americano, che aveva già battuto Berrettini e Fognini, esce così di scena ancora ai quarti a Melbourne dopo l'eliminazione di due anni fa. Partita dai due volti quella vista alla Rod Laver Arena, con il Re che vince in scioltezza il primo set, prima di crollare nei due parziali successivi, quando raccoglie la miseria di quattro giochi complessivi. Federer non riesce praticamente mai a giocare nei turni di risposta, calando visibilmente anche dal punto fisico, condizionato da un problema fisico che lo limita nelle rotazioni e che lo ha costretto anche a un medical time-out. Nel quarto set, Roger si tiene a galla solo con il servizio, annulla 7 match-point e trascina il rivale al il tie-break: Sandgren paga il 'braccino' e allunga la partita al 5° set. Federer sale di livello e strappa la battuta all'americano nel sesto gioco del parziale decisivo: tanto basta per chiudere 6-3 e compiere il secondo miracolo a Melbourne dopo quello con Millman, l'ennesimo della carriera. "Probabilmente non meritavo di vincere - ha ammesso Roger a fine partita -. Ho avuto un problema all'inguine, cercavo di non mostrarlo ma non ero al 100%. Sono stato molto fortunato. La prossima partita? Non ho molto da perdere, se non vincerò andrò in Svizzera a sciare...". Per il Maestro si tratta della 15^ semifinale agli Aus Open. Roger attende ora il vincente del match tra Novak Djokovic e Milos Raonic.