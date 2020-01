Dominic Thiem raggiunge Novak Djokovic in finale agli Australian Open dopo aver battuto 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 il tedesco Sascha Zverev. Per l'austriaco terza finale in uno Slam. La finale in diretta domenica alle 9.30 su Eurosport 1 (canale Sky 210)

Thiem-Djokovic sarà la finale degli Australian Open 2020. L'austriaco, 5^ testa di serie del seeding, ha battuto in rimonta il tedesco Sascha Zverev (7 del tabellone) con i parziali di 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 in tre ore e 42' di gioco. Per Thiem si tratta della terza finale in uno Slam, la prima sul veloce dopo le due conquistate (e perse con Nadal) al Roland Garros. Primo set interrotto dopo un break per parte a causa di un forte acquazzone che costringe gli organizzatori a chiudere il tetto della Rod Laver Arena. Sascha è lucido nei momenti chiave, strappa la battuta nei due turni finali del set e con un parziale di 4-0 chiude 6-3. Zverev rivive i suoi peggiori incubi al servizio in avvio di secondo set, subisce due break e cede il parziale 6-4, rimettendo Thiem in partita. Il terzo set si decide al tie-break, dove a commettere meno errori è l'austriaco, che ribalta la partita. Anche nel quarto set l'equilibrio regna sovrano: a decidere è ancora un tie-break, ancora vinto da Thiem. Domenica l'austriaco incontrerà Novak Djokovic, alla 26^ finale Slam della carriera, l'ottava a Melbourne dove non ha mai perso: 10 i precedenti, con Nole che conduce 6-4 ma che ha perso 4 delle ultime 5 partite.