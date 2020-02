Sofia Kenin batte in finale Garbine Muguruza 4-6, 6-2, 6-2 e conquista gli Australian Open femminili. Primo successo in uno Slam della carriera per l'americana, che da lunedì sarà la nuova numero 7 del mondo. Domenica alle 9.30 su Eurosport 1 (canale Sky 210) la finale maschile tra Djokovic e Thiem

Sofia Kenin ha conquistato gli Australian Open femminili 2020. L'americana, 14^ testa di serie del seeding, ha battuto in rimonta la spagnola Garbine Muguruza (32 del ranking) con i parziali di 4-6, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Per la Kenin si tratta del primo trionfo in uno Slam, arrivato ad appena 21 anni, il quarto in carriera dopo Hobart, Maiorca e Guangzhou. Muguruza, reduce da una stagione disastrosa, non riesce il bis dopo il successo a Wimbledon 2017: risalirà comunque la classifica mondiale fino alla 16^ piazza. Kenin, che da lunedì salirà fino alla 7^ posizione del ranking WTA (più giovane americana in Top 10 dai tempi di Serena Williams), succede nell'albo d'oro a Caroline Wozniacki, che ha lasciato il tennis giocato proprio in questo torneo. Domenica, sempre sulla Rod Laver Arena, andrà in scena la finale maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem.