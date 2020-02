1/10 ©Getty

51.954 spettatori hanno assistito allo Stadio di Città del Capo all'esibizione "Match in Africa" che ha visto protagonisti Roger Federer e Rafa Nadal. Si tratta del nuovo record di pubblico pagante per una partita di tennis. Per la cronaca, vittoria in tre set dello svizzero con i parziali di 6-4, 3-6, 6-3