L'ATP ha svelato il calendario provvisorio per la stagione 2025 che prevede 60 tornei in 29 Paesi. Tra le principali novità, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati passano al format da 12 giorni mentre i tornei di Dallas, Doha e Monaco vengono promossi ad ATP 500. Il calendario completo dei tornei che potrete seguire in diretta su Sky Sport

