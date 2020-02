Tennis, Sinner contro Gombos nell'esordio dell'ATP di Marsiglia: orari e dove vedere

Archiviato il torneo di Rotterdam, nel quale per la prima volta in carriera è riuscito a battere un top 10, l'altoatesino è pronto per fare il suo esordio sul cemento indoor dell'Atp 250 di Marisglia. Il suo primo avversario sarà un qualificato, lo slovacco Gombos. Sinner sarà poi impegnato anche nel torneo di doppio insieme a Bolelli

Dopo aver battuto per la prima volta in carriera un Top 10 (Goffin) a Rotterdam - torneo dal quale è uscito ai quarti di finale contro Carreno Busta ma solo al tie break del terzo set - il percorso di crescita di Jannik Sinner continuerà ora a Marsiglia, dove da martedì 18 febbraio tornerà in campo per l’esordio sul cemento indoor dell’Atp 250 della città francese, che Sky seguirà in diretta. Il primo ostacolo per l’azzurro sarà il qualificato Norbert Gombos, 29enne slovacco numero 113 del ranking, che l’altoatesino sfiderà non prima delle 14 sul campo centrale e che i nostri abbonati potranno vedere su Sky Sport Arena, nella diretta che comincerà proprio dalle 14. In serata poi, come terzo incontro del pomeriggio Sinner sfiderà insieme a Bolelli la coppia formata dall'indiano Bopanna e il canadese Shapovalov nel primo turno del torneo di doppio.