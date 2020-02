Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam, in Olanda. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 79 del ranking mondiale e in tabellone grazie ad una wild card, ha battuto 7-6, 7-5 in due ore di gioco uno dei favoriti per la vittoria finale, il belga David Goffin, quarta testa di serie del seeding e 10° giocatore del ranking ATP. Splendida prestazione per l'azzurro, protagonista la scorsa settimana di un allenamento show con Fiorello a Bordighera, che entra tra i migliori 8 di un 500 per la prima volta in carriera e rimedia a un inizio di stagione piuttosto negativo, con tre uscite al 1° turno e un solo successo sul campo nel debutto degli Australian Open. A 18 anni e 5 mesi, Sinner conquista per la prima volta un successo contro un Top 10, più giovane italiano di sempre a riuscirci. Sinner, al momento con nuovo best ranking virtuale al n° 68, troverà venerdì ai quarti di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta, 30° della classifica ATP: tra i due non ci sono precedenti.