Giovedì Sinner-Medvedev su Sky Sport Arena

Giovedì pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, che sfiderà sul Centrale di Marsiglia il numero 5 del mondo e prima testa di serie del seeding, il russo Daniil Medvedev. Il match, valido per il 2° turno, è in programma come terzo del programma giornaliero e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Arena. L'altoatesino, 68 del ranking, è reduce dal successo in due set contro il qualificato Gombos: tra Jannik e il finalista agli ultimi US Open, non ci sono precedenti. Medvedev è reduce dall'eliminazione al 1° turno a Rotterdam, battuto in due set dal canadese Pospisil (104 del ranking). “Sto acquisendo la giusta mentalità - ha detto Sinner dopo il match vinto con Gombos -. La sconfitta contro Carreno la scorsa settimana è stata dura da digerire. In questo torneo ci sono tanti giocatori fortissimi. La sfida con Medvedev? Non ho nulla da perdere: farò di tutto per giocare il mio miglior tennis e cercare di vincere. Se non ci riuscirò, sarà comunque una bella esperienza".