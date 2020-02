Straordinaria impresa di Gianluca Mager, in semifinale al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro dopo aver battuto ai quarti il numero 4 del mondo, Dominic Thiem. Il sanremese, 128 del ranking e mai così avanti nel circuito, ha superato ai quarti l'austriaco con i parziali di 7-6, 7-5 in un match interrotto venerdì a causa della pioggia. Thiem aveva conquistato il titolo a Rio nel 2017 e in generale sul rosso è reduce da due finali consecutive al Roland Garros, perse con Rafa Nadal. L'austriaco, meno di un mese fa, perdeva la finale degli Australian Open dal numero 1 del mondo Novak Djokovic. In semifinale sfiderà il vincente della sfida tra l'ungherese Balazs (106) e lo spagnolo Martinez (133), un affare visto il livello di importanza del torneo brasiliano. Con questo clamoroso successo, l'allievo di Flavio Cipolla conquista il suo best ranking, entrando per la prima volta in carriera nei Top 100. L'ennesimo segnale dello straordinario stato di salute del tennis italiano.