Murray: "Obiettivo tornare a giocare uno Slam"

"Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, ma non so se sarò in grado di farlo". Queste le parole di Andy Murray, il quale ha ammesso che l'ultimo periodo è stato "molto più complesso del previsto". Dopo il trionfo ad ottobre ad Anversa, lo scozzese ha giocato una partita alle Finals di Davis, per poi fermarsi nuovamente. In questo 2020 non è ancora sceso in campo: "Se in queste settimane di allenamento il mio corpo reagirà bene, tornerò subito a giocare - ha spiegato, confermando la sua volontà di essere al Masters di Miami (dal 25 marzo, diretta Sky Sport) -. Inoltre vorrei giocare sulla terra rossa, sicuramente una superficie che non danneggerebbe le articolazioni. Non posso dare delle tempistiche, ultimamente sono diventato pessimista al riguardo. Vorrei comunque tornare a giocare uno Slam, la cosa che più mi è mancata in questo periodo".