Subito in campo l'uomo più atteso, Fabio Fognini, che venerdì alle 12 sfiderà Lee nel match di apertura di Italia-Corea del Sud, valido per i preliminari di Coppa Davis. Debutto in azzurro per Mager. Si giocherà a Cagliari a porte chiuse: diretta degli incontri su SuperTennis, canale 224 Sky

Saranno Fabio Fognini e Duckhee Lee ad aprire venerdì alle 12 la sfida tra l’Italia e Corea del Sud valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma fino a sabato sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. La vincente sarà una delle 12 squadre protagoniste a novembre delle Finals per il trofeo alla Caja Magica di Madrid. Si giocherà a porte chiuse per l’emergenza coronavirus: i match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis, canale 224 Sky. A seguire il secondo singolare vedrà opposti Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale e reduce dalla straordinaria finale a Rio, e Ji Sung Nam. Sabato, secondo il format introdotto lo scorso anno, si comincia con il doppio tra la coppia azzurra Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia e quella coreana Ji Sung Nam/Min-Kyu Song. Quindi il match tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fognini e Nam, e in chiusura quello tra i numeri due, Mager e Lee.

Italia-Corea del Sud, il programma

Venerdì Fabio Fognini (ITA) c. Duckhee Lee (KOR) - ore 12

Gianluca Mager (ITA) c. Ji Sung Nam (KOR) - a seguire Sabato

Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia (ITA) c. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song (KOR) - ore 11

Fabio Fognini (ITA) c. Ji Sung Nam (KOR) - a seguire

Gianluca Mager (ITA) c. Duckhee Lee (KOR) - a seguire





Italia-Corea del Sud, i precedenti L’Italia, che nella storia della Davis vanta il trionfo del 1976 ed altre 6 finali (l’ultima nel 1998 a Milano contro la Svezia), ha vinto entrambi i confronti precedenti con la Corea: nel 1981 a Sanremo, nel primo turno del World Group, Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo vinsero per 4-1; nel 1987 a Seoul, sempre nel primo turno del World Group, Paolo Canè, Claudio Panatta e Simone Colombo si imposero per 3-2 (con Canè vincitore in tre set su Kim nel singolare decisivo)