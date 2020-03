L'Italia vola alle Finals di Coppa Davis grazie al successo 4-0 contro la Corea del Sud. Decisivo il punto portato dal doppio formato da Fognini e Bolelli. Vittoria in singolare anche per Travaglia. A Cagliari si è giocato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus

L'Italia vola alle Finals di Coppa Davis. Gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti hanno battuto al TC di Cagliari, dove si è giocato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, la Corea del Sud per 4-0. Decisivo il punto nel doppio portato a casa dalla coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, che ha sconfitto in un'ora di gioco i coreani Ji Sung Nam e Min-Kyu Song con i parziali di 6-3, 6-1, conquistando così il pass per la fase finale del torneo, in programma a Madrid il prossimo novembre. Venerdì erano arrivate le due vittorie nei singolari da parte dello stesso Fognini e dell'esordiente Gianluca Mager. Barazzutti ha puntato sull'usato sicuro per chiudere i conti, affidandosi all'esperienza di una coppia rodata e vincente (nel palmares anche un Australian Open), al posto dell'annunciata Travaglia-Sonego. Dopo un primo set chiuso 6-3 in mezz'ora, la coppia azzurra si è ripetuta anche nel secondo parziale, portato a casa 6-1. A risultato acquisito, Stefano Travaglia, all’esordio in nazionale, ha arrotondato il punteggio superando 6-0, 6-1, in 46 minuti di gioco, Yunseong Chung. L'Italia vola così alle Finals, dove cercherà il riscatto dopo la cocente eliminazione al 1° turno subita lo scorso novembre.