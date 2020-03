La cancellazione del Masters di Indian Wells a causa dell'emergenza coronavirus ha colto di sorpresa tanti campioni, alcuni dei quali da giorni in California ad allenarsi come Rafa Nadal: "Sono triste per questa situazione, speriamo che le autorità trovino presto una soluzione"

Le news di Tennis su Facebook Messenger ISCRIVITI

Il tennis si ferma per il coronavirus. La cancellazione di Indian Wells, primo Masters della stagione, le cui qualificazioni sarebbero dovute cominciare oggi, ha letteralmente scioccato i giocatori. Molti campioni sono da giorni in California: Rafa Nadal si sta allenando sui campi in cui si è disputato il Challenger di Indian Wells da venerdì scorso. Il numero 2 del mondo ha commentato la notizia con una breve nota apparsa sul suo profilo Twitter: "Probabilmente avete sentito tutti la notizia. Indian Wells è cancellato. Siamo qui e stiamo ancora decidendo che cosa fare. È molto triste tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo a causa di questa situazione. Speriamo che arrivino presto soluzioni dalle autorità. State bene e in salute", le parole dello spagnolo. L'organizzazione ha lasciato a disposizione dei giocatori già in loco tutte le strutture per poter proseguire gli allenamenti a porte chiuse.