Novak Djokovic ha lasciato gli Stati Uniti con uno degli ultimi voli disponibili verso l'Europa, poco prima della cancellazione di tutte le tratte dagli USA al Vecchio Continente e viceversa, come annunciato nella notte italiana dal Presidente Donald Trum. Il blocco entrerà in vigore dalla mezzanotte del 13 marzo, ad esclusione dei voli da e per la Gran Bretagna. A testimoniarlo è un post su Instagram di Marco Panichi, storico collaboratore del numero 1 del mondo, con una foto che ritrae parte dello staff e Nole, sullo sfondo con il capellino in testa, intento a telefonare. "Ultimo volo disponibile per l'Europa. Da domani niente più aerei tra USA ed Europa e viceversa", si legge nel post di Panichi. Djokovic, presidente del 'Player Council' dell'ATP, era a conoscenza della cancellazione del Masters di Miami, di cui si attende ancora l'ufficialità, e si trovava a Los Angeles per il torneo di Indian Wells, annullato poche ore prima del via a causa dell'emergenza coronavirus.