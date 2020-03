L'emergenza coronavirus colpisce anche il Miami Open, che è stato cancellato. Dopo Indian Wells, salta dunque anche il secondo Masters 1000 della stagione, che sarebbe dovuto cominciare il prossimo 25 marzo. Nonostante i tentativi degli organizzatori, nelle ultime ore la situazione è peggiorata anche in Florida, in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Il tennis perde dunque in un solo colpo i primi due 1000 dell'anno: dopo Indian Wells, niente Miami. Lo scorso anno a trionfare fu Roger Federer, che battè in finale John Isner.