Fabio Fognini arriva al Masters di Montecarlo in crisi di fiducia: dopo l'eliminazione al 3° turno degli Australian Open, per l'azzurro è arrivata appena una vittoria in sette partite. L'avversario del 1° turno è uno dei più insidiosi, il russo Andrey Rublev, numero 90 del mondo e reduce dalle qualificazioni, ma dalle qualità ben più evidenti della classifica. Il russo vince il primo set 6-4, vola 4-1 nel secondo, con Fognini nervoso e falloso che concede ben 6 palle break. Sembra finita...

Fognini, la festa di Montecarlo