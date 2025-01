Zverev primo semifinalista: Paul ko in 4 set

Zverev sfata il tabù Paul e torna in semifinale a Melbourne per la terza volta in carriera. Vittoria in 4 set per il n. 2 al mondo con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 in 3 ore e 32 minuti. ll torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

È Sascha Zverev il primo semifinalista degli Australian Open 2025. Per la terza volta in carriera tra i migliori quattro a Melbourne Park, il n. 2 al mondo ha battuto Tommy Paul con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 in 3 ore e 32 minuti di gioco. La 30esima vittoria di Zverev a Melbourne Park (superato Boris Becker, recordman tedesco nell'Era Open), la prima in carriera contro il tennista americano dopo aver perso i due precedenti. Meriti di Zverev, ma anche rimpianti per Paul che ha giocato bene i primi due parziali, entrambi persi dopo aver avuto set point.

Il racconto del match I primi due set sono in fotocopia: Paul guadagna un break di vantaggio, cede il servizio nel momento in cui serve per i set e poi perde i parziali ai tiebreak, entrambi dominati da Zverev. I rimpianti per Paul sono concentrati nel 12° game: l'americano conquista il break nel game precedente e ha un set point sul 40-30, tuttavia Zverev rimonta e chiude il tiebreak 7-1, anche grazie agli errori dell'avversario. Nel secondo set il n. 2 al mondo si ritrova sotto 5-2 dopo aver perso il servizio in apertura, poi cambia marcia. Tre game vinti di fila (non senza difficoltà nel decimo gioco in cui ha concesso un set point all'americano, chiudendo dopo 10 punti giocati) e un tiebreak dal perentorio 7-0. Zverev raccoglie meno con il servizio e sbaglia di più nel terzo set, parziale che rimette Paul in partita con un netto 6-2. Nel quarto, però, il tedesco è impeccabile: al rientro dopo un toilet break conquista due break consecutivi, sale 5-0 e chiude al terzo match point. Leggi anche Sinner alle 9.30, Sonego nella notte: il programma