Matteo Berrettini ha scelto di continuare ad allenarsi a Boca Raton, in Florida, insieme alla sua ragazza Ajla Tomljanovic. E dagli States il giovane tennista romano numero 8 del ranking Atp ha scritto un lungo messaggio di incoraggiamento all'Italia colpita duramente dall'emergenza coronavirus e a tutti i suoi fan nel mondo. "Ei gente, vi scrivo come si fa con gli amici - esordisce il campione azzurro - sto cercando di capire cosa stia succendo, penso, rifletto e molto spesso mi incastro. Per quanto io mi sforzi di arrivare ad una risposta convincente, mi sembra che ci sia solo una cosa da fare, ascoltare gli esperti e quindi rispettare le distanze fisiche, ma allo stesso tempo rimanere uniti con i nostri animi. Dovremo essere disciplinati, resilienti e allo stesso tempo sensibili. Servirà disciplina per rispettare le regole, resilienza per non mollare in nessuno istante e sensibilità per capire che è una situazione che non va sottovalutata. Così riusciremo a combattere e sconfiggere questo virus".