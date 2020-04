Corinavirus, Wimbledon cancellato: le reazioni dei tennisti. Roger Federer: "Devastato"

La salute resta una priorità per tutti, a maggior ragione in una fase di emergenza sanitaria come quella imposta dal coronavirus. La pandemia ha imposto anche la cancellazione di Wimbledon, uno dei tornei più attesi e prestigiosi del tennis mondiale. Una notizia che ha scosso molti campioni, come dimostrano i tanti post sulle rispettivi social. Tutti ovviamente pongono l'accento sull'aspetto prioritario della salute, ma non passa inosservato il "Devastato" postato su twitter da Roger Federer.